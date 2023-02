Clarissa Molina se fue a un supermercado a comprar agua con un vestido de gala

La presentadora Clarissa Molina el pasado sábado compartió un video donde le aconseja tomar agua a sus más de tres millones de seguidores de Instagram. A su vez, la dominicana le robó el aliento a más de uno con el vestuario que decidió lucir para ir al supermercado a comprar, sin duda, causó gran revuelo por el atuendo que se puso.

La modelo de 31 años en diversas ocasiones ha dejado saber que es fundamental para ella cuidar su figura, y es que por ese motivo se dedica a realizar fuertes rutinas de ejercicio que la hacen lucir tan bien con el vestido rojo de cola larga que se muestra por los pasillos del local.

A su vez, los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, debido a que varios internautas no dudaron en expresarse por lo que estaban viendo en el corto video que compartió y es que muchos quedaron perplejos al ver el vestido rojo de gala que tenía puesto, y es que los halagos invadieron la sección de comentarios.

Sin embargo, hubo algunas personas que la criticaron por el hecho de ingresar a la tienda sin una cartera para cancelar lo que presuntamente estaría comprando, al tiempo que destacaron que no es algo que sea gratis. Por ello, uno de los usuarios respondió que seguramente la persona que se encontraba grabando pagaría.

“Una gente sencilla comprando agua”, “Hermosa así mismo voy yo al colmado de compra”, “Hija, tienes una fiesta hoy? No, voy al supermercado”, “La única forma de ir al súper”, “Ella es muy casual y sencilla a comprar agua”, “Qué vestido tan hermoso, te ves radiante“, “Clari, el agua no es gratis, no se te ve dinero o bolsa por ningún lado”, “Cuando es Navidad o Año Nuevo y me mandan a la tienda por las sodas”, “Pero hay que saber hidratarse y dudo mucho que una botella con envase de plástico de verdad lo haga”, “Pero Clarissa te acabaste de levantar? Sencillita la niña”, “También es importante comer más sano”, Amé ese vestido”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

