Conoce el hotel en Tulum donde Ximena Duque celebró su cumpleaños

La actriz, modelo y presentadora colombiana Ximena Duque viajó a Tulum, México, para celebrar su cumpleaños número 38.

Duque compartió varios detalles sobre el viaje, incluyendo el nombre del lujoso hotel frente al mar donde ella, su esposo y algunos amigos se hospedaron.

Durante varios días el grupo pudo disfrutar de los lujos y comodidades que ofrece The Beach Tulum Hotel. Duque no llevó a este viaje a sus hijos, pues el hotel está solo dirigido a mayores de 18 años.

The Beach Tulum Hotel tiene a disposición 28 habitaciones y un total de tres categorías: Deluxe, Junior Suites y Rooftop.

Cada habitación es un lujo. Las que están en la planta baja tienen una piscina privada y acceso directo al mar. Otras habitaciones ofrecen una terraza privada con bañera de hidromasaje, tumbonas y una impresionante vista.

Según los videos compartidos por Duque, ella y su esposo se hospedaron en una de las habitaciones de la plata baja.

Además de las cómodas habitaciones, este hotel ofrece varios servicios de lujo como atención personalizada, restaurantes, spa y salón de yoga. Los huéspedes pueden acceder a varias actividades como clases de cocina, degustación de tequila,tratamientos y más.

El restaurante dentro del hotel se llama Ziggy y ofrece un menú internacional combinada con la cocina tradicional mexicana. La especialidad del lugar son los mariscos y finos cortes de carne asados.

Durante el viaje la colombiana también recibió una gran sorpresa. Su amiga Rashel Díaz llegó al mismo hotel de Tulum.

El esposo de Duque, Jay Adkins, llevó a almorzar a la actriz y al llegar al restaurante Díaz la sorprendió y ella gritó de emoción. View this post on Instagram A post shared by Rashel Diaz l Entrepreneur & Coach de vida (@rasheldiaz)

