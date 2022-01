Ximena Duque se deja ver caminando por la playa con una tanguita de bikini, muy chiquita

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ximena Duque fue una de las protagonistas de telenovelas de Telemundo más sexys de la pantalla Chica. También fue villana y el público la amó en cada uno de sus personajes. Actualmente es una mamá empresaria, que a pesar de que se dedica a los negocios junto a su esposo, es también una madre detallista y dedicada, que gusta cuidar de su familia y disfrutar de gloriosos días en la playa, caminando bajo el sol con el eco de las olas al pasar.

A través de su cuenta de Instagram sus seguidores han podido apreciar este paseo familiar. Y es que además esto forma parte de unas vacaciones en las que está disfrutando a sus bebitas.

Ximena Duque, por otra parte, al igual que otras famosas está disfrutando mucho de la moda de los reels de Instagram. Como Adamari López y Gabriela Vergara, esta colombiana goza haciendo sus divertidos videos, en los que su hijo mayor, aveces también la acompaña. View this post on Instagram A post shared by Ximena Duque-Adkins (@ximenaduque)

Gabriela Vergara es una actriz de origen venezolano que también está imponiéndose en las redes sociales, desatando en los reels lo mejor de sus dotes histriónicos. View this post on Instagram A post shared by Gabriela Vergara (@vergaragabriela)

Adamari López por su parte está haciendo uso de los audios más divertidos y locochones que hay. Poco a poco es posible que como Vergara y Duque empiece a encontrar su propio estilo y use su voz. Y es que hay que recordar que esta chaparrita además de ser una gran protagonista de telenovela, se coronó por ser también una gran villana. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

