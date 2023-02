LeBron James no ocultó su molestia por la fallida negociación con Kyrie Irving: “Tuvimos una oportunidad y no pasó”

La estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, no ocultó su molestia este lunes sobre el fracaso en el intento de firma de Kyrie Irving, quien había sido apetecido por varios equipos de la NBA pero al final fue canjeado por Brooklyn Nets hacia Dallas Mavericks.

En una entrevista para el portal ESPN, LeBron James aseguró sentir un “disgusto” por la situación pero aclaró seguir enfocado para llevar a los Angelinos hacia los playoffs.

“Puedo sentarme aquí y decir que no estoy decepcionado por no poder fichar a un talento de ese nivel, un jugador con el que también tenía gran afinidad que nos podía ayudar a ganar títulos. Tuvimos una oportunidad (de fichar a Irving), el nombre de los Lakers estuvo ahí. Tuvimos una oportunidad y no pasó. Seguimos adelante y vamos a terminar esta temporada con fuerza, intentando alcanzar la postemporada”, comentó la estrella.

Aunque tenía esperanzas de que la gerencia firmara a Irving, sí comentó que nunca se hace ilusiones de nada a menos que esto suceda, por lo que seguirá concentrado en los compañeros que tiene a su lado.

“No me toma mucho (volver a la realidad), no me ilusiono demasiado por las posibilidades de que pase algo, no me ilusiono por completo hasta que algo pase realmente. Y cuando no pasa, vuelvo a enfocarme en nuestro trabajo”, afirmó James.

Kyrie Irving pidió el pasado viernes a los Brooklyn Nets ser traspasado antes del cierre del mercado de fichajes y su franquicia alcanzó este domingo un acuerdo con los Dallas Mavericks según múltiples reportes.

A cambio de Irving, los Mavericks aceptaron enviar a Brooklyn a Spencer Dinwiddie, Dorian Finney Smith y dos elecciones, de primera y segunda ronda, en el draft de 2029.

De haberse concretado el cambio, James e Irving se hubiesen reencontrado en Los Ángeles por primera vez desde que compartieron en Cleveland Cavaliers y donde ganaron el anillo de campeón en 2016.

A sus 38 años, LeBron está a 36 puntos del récord histórico de la NBA de Kareem Abdul Jabbar (38,387) y podrá batir este registro este martes contra los Oklahoma City Thunder o el jueves contra los Milwaukee Bucks.

