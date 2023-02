El Al Hilal de Arabia Saudita hace historia eliminando al Flamengo y se mete a la final del Mundial de Clubes

Este martes el club árabe Al Hilal hizo historia en el Mundial de Clubes y se metió a la final del torneo eliminando al Flamengo, campeón de la Copa Libertadores, en un partido con resultado final de 2-3.

Apenas a los 4 minutos de juego Al Hilal se adelantó con un penal, ya que Salem Al-Dawsari lo convirtió en gol con una definición cruzada.

AS COOL AS YOU LIKE 🥶



Salem Al Dawsari fires @Alhilal_EN in front from the spot! 🇸🇦🎯 pic.twitter.com/6YuAZp4n9Q— FOX Soccer (@FOXSoccer) February 7, 2023

Al Hilal tuvo el segundo poco después con Marega que se falló una gran chance. El cuadro asiatico manejaba el partido a placer durante los primeros 15 minutos, pero en la primera clara que tuvo Flamengo logró poner en empate con un golazo de Pedro desde el borde del area al minuto 20 del partido. PEDRO WITH THE LEVELER 🇧🇷



And just like that we are tied at 1-1 in the 20th minute in Tangier! pic.twitter.com/kmkZ2havOZ— FOX Soccer (@FOXSoccer) February 7, 2023

Casi al término de la primera mitad, el árbitro Istvan Kovacks acudió al VAR por un posible penal a favor del Al Hilal tras una falta de Gerson. La sentencia se confirmó y era una gran oportunidad para el cuadro árabe, mientras que Flamengo se quedó con uno menos. Al-Dawsari puso nuevamente la ventaja para su equipo. After VAR review, Gerson is seeing RED and now Flamengo is down to 10 men!



Al Hilal will be rewarded with a penalty kick! pic.twitter.com/Kyd6QaIYGG— FOX Soccer (@FOXSoccer) February 7, 2023

La estocada final la colocó Luciano Vietto tras una excelente definición en la escudra del portero, que terminó concretando una contra letal; de esta manera el Al Hilal puso el 1-3. OH WHAT A BEAUTY 🤩@Alhilal_EN's Luciano Vietto provides a sublime finish in the box! pic.twitter.com/2l8SjO0lEo— FOX Soccer (@FOXSoccer) February 7, 2023

Cuando parecía que el marcador ya no se movería, el Flamengo no se rindió a pesar de estar con uno menos y Pedro anotaría nuevamente para el descuento tras aprovechar un rebote que quedó sorteado en el áreay sentenciar el marcador 2-3. IT'S NOT OVER YET 👀



PEDRO FINDS THE BACK OF THE NET FOR THE SECOND TIME THIS MATCH ⚽️⚽️ pic.twitter.com/O1glV4oO9J— FOX Soccer (@FOXSoccer) February 7, 2023

