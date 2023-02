La reacción de Adamari López cuando le preguntan si tiene novio hizo reír a más de una persona

Un nuevo video de Adamari López hizo reír a carcajadas a muchos de sus seguidores. La presentadora boricua de televisión volvió a aparecer en compañía de Quique Usales y enloqueció a sus fanáticos con la reacción que tuvo cuando su compañero le preguntó si tenía pareja.

De manera exagerada la también actriz dijo que no, que para nada, que estaba muy soltera y que también estaba muy feliz de estar sola. Con este video los presentadores de televisión consiguieron más de 3,337 me gustas y varios comentarios con emoticones de risas y otros que escribieron lo que pensaban.

“Amo a Adamaris. Cómo puede reír tanto con tantas cosas que le ha pasado y los golpes que le ha dado la vida”, “Quien me que??!! Omg me rei tanto!! Ay Adamari eres dinámica!!!”, “Es muy graciosa esa voz, eres una de las mejores actrices chaparrita hermosa”, “Quique ahí te quiero verrrr”, “¡Cómo te extrañamos Quique! De verdad haces falta en la mañana”, “ jajaja moriiiiiii los extraño se ven divinos haciendo reels…”, “Sí es mejor sola que mal acompañada” y “Ada eres demasiado chistosa” son algunos de esos mensajes que le dejaron a los conductores de televisión.

Hace unos días Adamari López estuvo envuelta en una polémica luego del beso de telenovela que se dio con Daniel Arenas. Tras esto, el actor y presentador apareció pidiéndole disculpas a su pareja por el beso que a su juicio no fue justo para ella.

Luego de eso López apareció con un video señalando que ella no se iba a disculpar por nada. ¿Tendría que ver con el beso?. “Este capítulo de mi vida se llama es mi turno: no pienso disculparme por nada”, dijo López.

Así reaccionaron los seguidores tras la situación: “Deberías, Daniel tiene novia”, “Deberías, el sr tiene su pareja y no está bien que se sienta mal”, “Pues deberías hiciste mal no estabas en una novela acepta tus errores y deja de seguir echándole la culpa a otros”, “Comentario sarcástico e innecesario”, “No te disculpes de nada. Eso no fue nada solo un juego como los que hacen ahí. Daniel está exagerando y te está haciendo quedar mal. No me gusta eso”.

