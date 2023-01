Adamari López dice que no piensa disculparse. ¿Tendrá que ver con el beso a Daniel Arenas?

“Este capítulo de mi vida se llama es mi turno: no pienso disculparme por nada”, dice Adamari López al presumir un atuendo negro desde el estudio de ‘Hoy Día’. La presentadora de televisión boricua publicó este video luego de que Daniel Arenas, su compañero en el programa, se disculpara públicamente con su pareja por haber besado a López al aire.

“Me disculpo con mi pareja porque no es justo”…, dijo Arenas al disculparse con su pareja a través de una transmisión en vivo por Instagram.

El actor y presentador colombiano llegó hace pocos días a ‘Hoy Día’, para acompañar a López, Penélope Menchaca, Chiky Bombom y Andrea Meza cada mañana.

En su llegada el actor y la boricua quisieron dar una demostración de cómo se debe dar un apasionado beso de novela ¡y lo hicieron!. “Todo, menos con lengua”, explicó Arenas sobre el beso antes de tomar a López por el rostro y plantarle sus labios delicadamente para sorpresa de las demás conductoras y del público.

En los comentarios de la publicación que hizo Adamari López muchas personas reaccionaron relacionando sus palabras con el beso y las disculpas de Daniel Arenas.

“Deberías, Daniel tiene novia”, “Deberías, el sr tiene su pareja y no está bien que se sienta mal”, “Pues deberías hiciste mal no estabas en una novela acepta tus errores y deja de seguir echándole la culpa a otros”, “Comentario sarcástico e innecesario”, “No te disculpes de nada. Eso no fue nada solo un juego como los que hacen ahí. Daniel está exagerando y te está haciendo quedar mal. No me gusta eso” y “Después de todo lo que has sufrido, creo que es hora de aprender la lección de empatía. Daniel te sobrepasa en leguas y millas! ¡Si hay que disculparse! Y lo sabes…” son algunos de los mensajes que le dejaron.

Sigue leyendo: Daniel Arenas: ¿En verdad se arrepintió de besar a Adamari López?

Daniel Arenas sobre el beso con Adamari: “Me disculpo con mi pareja porque no es justo”

El público reacciona tras la llegada de Daniel Arenas como presentador a ‘Hoy Día’