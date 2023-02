Lupillo Rivera sobre el escándalo familiar de Belinda: “Lo que debe hacer un hombre es callar y desearle lo mejor”

Hace un par de días atrás, el programa de YouTube, Chisme No Like, compartió una investigación en donde muestran acusaciones en contra del papá de Belinda, al parecer miembros de su propia familia lo acusan de fraude.

Según reportó Mezcalent, el hermano de don Ignacio Peregrin lo acusó de haber estafado cruelmente a su propia familia luego de la muerte de sus padres hace ya varios años en un accidente automovilístico. “No sé cómo lo hacía, pero falsificaba firmas y vendió la empresa de mis padres cuando ellos ya no estaban vivos. A mí me sacaba dinero de las cuentas y por su culpa vivo en una casa de reposo y tengo un embargo millonario“, declaró el tío de Belinda.

Sobre este escándalo cuestionaron a Lupillo Rivera, quien recordemos fue novio de la joven cantante. Al ser cuestionado sobre este tema, el cantante dijo: “Lo que debe hacer un hombre es callar y desearle lo mejor”.

Vale agregar que para el cierre de esta nota, ni Belinda ni su padre se ha manifestado. No se descarta que ésta anuncie dentro de poco algún proceso legal. A continuación te compartimos el video en donde se puede escuchar la declaración del cantante, ex esposo de Mayeli Alonso

