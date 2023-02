Los escándalos con Belinda no acaban: en Chisme No Like acusan a su papá de fraude, contra su propia familia

Tal parece que los escándalos con Belinda están lejos de acabarse y es que, tras la polémica surgida tras su ruptura con Christian Nodal, ahora es el padre de la cantante quien aparentemente se encuentra metido en problemas.

Fue en el programa “Chisme No Like” que el hermano de don Ignacio Peregrin lo acusó de haber estafado cruelmente a su propia familia luego de la muerte de sus padres, hace ya varios años en un accidente automovilístico.

“No sé cómo lo hacía, pero falsificaba firmas y vendió la empresa de mis padres cuando ellos ya no estaban vivos. A mí me sacaba dinero de las cuentas y por su culpa vivo en una casa de reposo y tengo un embargo millonario“, contó Fernando, tío de Belinda.

Hasta el momento la intérprete de “Boba Niña Nice” no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, las redes sociales ya comienzan a inundarse de mensajes de apoyo de los miles de seguidores de la cantante, exigiendo al programa que la dejen en paz.

En la cuenta de Instagram de Chisme No Like algunos fans están a favor del trabajo que ellos realizan, sacando a la luz estas palabras, mientras que otros claramente les dicen: “Por favor… cuánto les pagaron a estos personajes para hablar así de Belinda, si enseguida se ve que tienen necesidad”; “Su contenido era bueno ahora ya no cayeron de mi gracia”; “Ya dejen a Belinda en paz, ahora que se enteran que tiene un supuesto novio la quieren desprestigiar de nuevo, que se me hace que nodal paga para que hablen mal de ella

