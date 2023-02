Nicole Chávez fue eliminada de ‘La Casa de los Famosos’ y el público explota de felicidad

Nicole Chávez fue la tercera eliminada de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’. La hija de Julio César Chávez no sobrevivió al primer mes de la competencia y ahora acompaña a Jonathan Islas y Liliana Rodríguez como ex participantes.

La salida de la joven mexicana alegró mucho a los televidentes del reality show de Telemundo. Estos son algunos de los mensajes que le dejaron tras decirle adiós al famosos programa:

“La mejor temporadaaaaaa, amamos los finales felices”, “Tremenda salida”, “LO LOGRAMOS!!! ARRIBA EL PÚBLICO, REY GRUPERO ERES EL PRÓXIMO”, “Siento el fresquito de la Rosa de Guadalupe”, “E sacamos NICOLE!!!! Finalmente nuestro día llegó!!! Que bueno que como dices tu, tu papá es millonario así que no te afectará la salida!! Te faltó humildad!”, “Justicia divina”, “Que bueno que se fue fueraaaaa bye”, “muy merecida su salida, ella trabajó para q no tuviera el apoyo de miles de personas, no podíamos estar todos equivocados” y “Me alegro que saliera” son parte de los mensajes recibidos tras la eliminatoria.

La semana anterior cuando Liliana Rodríguez Morillo fue eliminada, habló de Nicole Chávez. La venezolana confesó que la joven hija de Julio César Chávez estaba siendo mal influenciada dentro de la casa.

“Nicky es un diamante en bruto, pero se está dejando influenciar negativamente por el grupito tóxico, se le está olvidando el peso de su apellido y lo está pasando por el piso, en mi opinión…”, dijo Rodríguez Morillo en ‘La Mesa Caliente’.

A juicio de la venezolana esas personas que influenciaron a Chávez son el Rey Grupero, Arturo Carmona, José Rodríguez y Aristeo Cazares.

Además, ella agregó que estas personas que mencionó se sienten resguardados por el apellido de Nicole Chávez y la historia detrás de él. “Y se sienten invencibles resguardandose en el apellido de Nicole, se sienten intocables”, dijo Liliana Rodríguez Morillo.

