Osmel Sousa se pone a barrer para que no lo saquen de ‘La Casa de los Famosos’

Osmel Sousa tomó una escoba en ‘La Casa de los Famosos’ y comenzó a barrer el piso, esto, buscando participar en la dinámica diaria de la casa para así no ser una de las personas nominadas a eliminación.

“A barrer se ha dicho, para que no me saquen de @lacasadelosfamosostlmd”, escribieron desde la cuenta del ‘zar de la belleza’ al mostrar el video de Osmel Sousa participando en la limpieza diaria dentro del reality show.

Los internautas, seguidores del programa y fanáticos del ‘hacedor de misses’ no dejaron de reaccionar ante esta nueva aventura del cubano. “Mi querido @zardelabelleza Osmel nada mal. Tienes buena técnica para barrer y postura”, “Estoy enamorada de Osmel”, “Yo creo que en su casa usted nunca ha barrido, siempre hay una primera vez, pero se lo ve lindo barriendo”, “Dando el ejemplo… Papá Osmel siempre haciendo la diferencia”, “Él sabe cómo matar el estrés del encierro, este año mi querido viejo va a ganar”, “Es el mejor habla con todo pero los tiene marcado jajaja anda pendiente de todos” y “Se nota que está disfrutando su estadía en esa casa” son parte de los comentarios que recibió el ‘zar de la belleza’.

Hace unos cuantos días Osmel Sousa recibió un gran regalo dentro de ‘La Casa de los Famosos’. Su querida mecedora llegó y lo hizo muy feliz. Con mucha emoción el cubano se subió a su mecedora y comenzó a mecerse. Esto también generó las reacciones de sus fanáticos.

“El sí que sabe cómo ser protagonista de un concurso. Vea y aprenda”, “Se me salieron las lágrimas, porque uno a esa edad no deberían rogar nada, ya todo se nos debería dar por vivir y aportar tanto a la sociedad”, “Es lo que merece que le hagan en vida que lo disfrute, esto si es un homenaje, no estoy de acuerdo que lo hagan después de morir, en vida es mejor”, dijeron sus fans.

Sigue leyendo: Osmel Sousa ejecuta un “robo” en ‘La Casa de los Famosos’ y para disimularlo se peina

Osmel Sousa desborda alegría porque llegó su mecedora a ‘La Casa de los Famosos’

Osmel Sousa se sorprende al enterarse de que debe prepararse su comida en ‘La Casa de los Famosos’