Pablo Montero negó supuesto abuso sexual: “Primero me doy un balazo”

El pasado 20 de enero las autoridades de Tapachula emitieron una orden de localización y también de presentación en contra de Óscar Daniel Hernández Rodríguez, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como Pablo Montero. El hecho se registró luego que lo culparan de un supuesto abuso sexual en contra de dos mujeres en el estado de Chiapas, y que según habría ocurrido luego que se hubiesen “ido de fiesta” a finales del año 2022.

Sin embargo, fue hasta el pasado lunes 6 de febrero cuando la información se hizo pública y la Fiscalía General del Estado antes mencionado terminara corroborando que hay una averiguación abierta contra el intérprete de ‘El amor de mis amores’ por un aparente delito de violación que estaría dirigida hacia Ximena N, aunque aclaró que no hay una orden de detención inmediata.

A su vez, las autoridades explicaron que es completamente falso que exista un requerimiento a la Organización Internacional de Policía Criminal, mejor conocida como la Interpol. En medio de los rumores que se comenzaron a registrar señalaron que presuntamente habían hecho una solicitud para que procedieran a realizar una ficha roja que diera con la ubicación del cantante, y es que resultó ser mentira.

Pablo Montero se defiende de las acusaciones

“No sé de lo que me hablas, yo no he hecho nada. Sería incapaz de hacer algo así. Yo no sé nada, no soy así y no quiero hablar de eso porque no soy así y me conocen. Me encabro** que hagan estas cosas, nunca en la vida haría esto. Me extraña que me estés hablando de eso. Primero me doy un balazo en la cabeza antes de hacer eso, te lo digo de una vez. Me conoces muy bien los pantalones que tengo, primero me doy un balazo en la cabeza antes de que pase eso“, dijo en exclusiva a TVNotas.

Además, el actor mexicano explicó que desconoce mayor información sobre el caso, al tiempo que destacó que no esconde absolutamente nada, y es que próximamente continuará realizando algunos shows musicales que tiene pautados, uno de ellos será el 12 de febrero en Jalisco.

