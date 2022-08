Pablo Montero arremetió contra una reportera y le arrebató su equipo de trabajo

El cantante Pablo Montero nuevamente vuelve a aparecer en los titulares de la prensa por su comportamiento negativo. En esta ocasión reaccionó de una manera un poco agresiva en contra de una reportera de ‘Ventaneando’ tras un evento realizado en el Teatro del Pueblo de Saltillo, Coahuila.

Este nuevo escándalo que protagoniza el también actor se le presenta tan solo pocas semanas después de haberse visto envuelto en comentarios que no estaban a su favor por sus presuntos problemas con las bebidas alcohólicas.

Montero tuvo una presentación la noche del pasado sábado, se trataba de la Feria de Saltillo. Parece ser que él presentó algún tipo de incomodidad luego que una periodista del canal TV Azteca lo abordara para hablar sobre el alcohol, hecho que habría generado molestias entre el productor Juan Osorio y él por el incumplimiento que hubo en una de las grabaciones de las que Pablo era el protagonista.

La periodista le pregunta: “¿Si vas a ingresar a uno?“, y él le contesta: “No entiendo tu pregunta… o sea, ¿yo dije eso?”, en tono arrogante.

Sin embargo, parecía que todo había llegado hasta ahí, y es que ella se estaba basando en lo que han dicho personas cercanas a él. A su vez, el intérprete de ‘Vuelve junto a mí’ parece ser que no vio su interrogante con fundamentos y le comentó: “Entonces no me hagas preguntas que no vienen al caso y sé más profesional”, al tiempo que se ve con otra cámara que él le sacude el equipo de trabajo.

@PabloMOficial estalla contra reportera de @VentaneandoUno ante la preguntas hechas esta noche en saltillo y le rompe su equipo de trabajo. Pablo Montero siendo Pablo Montero. #pablomontero pic.twitter.com/h2NjJnBbhf— AperezColungaa (@AperezColungaa) August 7, 2022

En medio de la tensión que ya existía entre el artista y el equipo de ‘Ventaneando’ estos prefirieron retirarse del lugar para no generar mayores molestias. Sin embargo, el actor vuelve a resaltar que no le sigan haciendo “preguntas que no vienen al caso”. Luego se acercó a la periodista y en las imágenes compartidas por ‘Al Día Contigo’ se ve cuando él le zarandea el micrófono y busca la manera de quitarle el celular con el que estaba grabando.

La periodista logró evitar que le quitara el móvil de su poder, y es que no conforme con todo lo que había hecho él le pidió a ella que borrara el video que había tomado al principio, esto sin tomar en cuenta que el resto de los medios de comunicación estaban capturando todo lo que estaba pasando.

