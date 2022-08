Pablo Montero responde ante Pati Chapoy, tras atacar a una de sus reporteras: “Quiero disculparme… Mi comportamiento no fue correcto”

El fin de semana pasado, Pablo Montero volvió a ponerse en el ojo del huracán luego de que se dieran a conocer unas imágenes en las que empuja y golpea a una reportera previo a un concierto suyo y ahora todo indica que está arrepentido.

En entrevista para “Ventaneando”, el cantante trató de justificarse diciendo que, como su hijo estaba presente, le incomodó la pregunta que le hicieron; sin embargo, aseguró que está dispuesto a buscar a la corresponsal, ofrecerle una disculpa y pagar el material que resultó dañado durante el altercado.

“Quiero disculparme con la reportera y con su compañero. Mi comportamiento no fue el correcto, acepto que no tuve que haber actuado así, pero la pregunta me desconcertó, si hay daño que reparar me hago totalmente responsable“, dijo Pablo.

Por su parte, la reportera de nombre Italia Herrera destacó que ya levantó una denuncia en contra del artista, pues además del micrófono y la cámara que rompieron durante la rueda de prensa, la privaron de su libertad durante casi media hora.

Lee más de Pablo Montero aquí:

Pablo Montero asegura que no agredió físicamente a reportera de ‘Ventaneando’

Pablo Montero arremetió contra una reportera y le arrebató su equipo de trabajo

Pablo Montero no irá a rehabilitación y asegura que: “Esto es fuerza de voluntad”