Pablo Montero se negó a pagar a mariachi que contrató y lanzó fuertes amenazas

En las últimas semanas Pablo Montero ha dado de qué hablar y su nombre ha acaparado los titulares de diferentes medios y programas de televisión por sus recientes acciones, ya sea por sus problemas de alcoholismo o su agresión a una reportera.

Todas estas polémicas, sin duda, afectan su carrera e imagen, pero eso pareciera no importarle a Montero, ya que acaba de agregar una controversia más a su lista: ahora fue exhibido por supuestamente no querer pagar un servicio de mariachi que contrató en un restaurante.

La situación ocurrió en un restaurante en Torreón, México, donde el famoso que interpreta a Vicente Fernández en la serie “El último rey; El hijo del Pueblo”, se rehusó a pagarle a los músicos y hasta la policía tuvo que intervenir.

En redes sociales ya circula un video en el que Montero se encuentra en supuesto estado de ebriedad y amenaza a los comensales con golpearlos si no son ellos los que pagan el servicio.

“Todos se tienen que cooperar para pagarle a los músicos y si no quieren pagarle, Charlie y yo nos echamos un tiro con los que quieran. Todos van a pagar por mis huevos, ¿cómo ven?, si no nos echamos un tiro de los buenos, porque yo no voy a cantarle gratis a nadie y a los muchachos les pagan”, dijo Pablo Montero a los clientes del lugar a lo que estos comenzaron a sacar dinero.

Pablo, mientras tanto, no sacaba nada de efectivo, e incluso se quería ir sin pagar, hasta que llegó la policía y los músicos lograron recibir sus pagos. En la grabación se observa que llegaron varios elementos al restaurante para conciliar la situación y le pidieron al cantante y a sus acompañantes, quienes también estaban borrachos, retirarse del lugar.

Hasta el momento, Pablo Montero no se ha pronunciado al respecto. No obstante, las críticas le siguen lloviendo, pues cibernautas recuerdan que no es la primera vez que el famoso se va de restaurantes sin pagar.

Sigue leyendo: Pablo Montero asegura que no agredió físicamente a reportera de ‘Ventaneando’

– Pablo Montero responde ante Pati Chapoy, tras atacar a una de sus reporteras: “Quiero disculparme… Mi comportamiento no fue correcto”

– Pablo Montero toma terapia para combatir a sus “demonios”