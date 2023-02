Pepe Gámez es el hombre más deseado en el 24/7 de La Casa de los Famosos: lo adoran

Pepe Gámez entró a La Casa de los Famosos siendo uno de los hombres más guapos del reality, sin embargo el que se volvió rompe corazones dentro no fue otro que Arturo Carmona. Pero, aún cuando el ex de Aracely Arámbula logró cautivar a Dania y Aylín Mujica, el cuento es distinto afuera, ya que en el 24/7 las fans no sólo están obsesionadas y delirando por Pepe, sino que están decididas a salvarlo las veces que sean necesarias para que vuelva una y otra vez al show.

Es más, muchas están decididas a convertirlo en el primer hombre en llevarse los $250,000 dólares. La estrategia de Pepe es similar a la de Ivonne Montero, el actor está jugando solo. Reconoce que muchos no se han dado la oportunidad de conocerlo, pero él tampoco está propiciando los espacios. Lo que sí está haciendo es enfrentarlos a todos en privado para conocer las razones de su enemistad. Con esta estrategia se ha ganado el respeto de: Aristeo, Juan Rivera, Rey Grupero y José Rodríguez.

Al día de hoy Pepe Gámez ha entrado al SUM en tres ocasiones, desde la primera semana ha sido nominado por sus compañeros. Pero verlo volver una y otra vez ha hecho que los habitantes se cuestiones qué es lo que están viendo fuera que ellos no logran apreciar de Pepe. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@realitylcdlf)

Es importante mencionar que las fans han cumplido y han llevado serenata y porras en más de una ocasión para el famoso actor de telenovelas. View this post on Instagram A post shared by ChismecitoChannel😻 (@chismecitochannel)

