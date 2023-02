El Manchester United salva un empate luego de estar perdiendo 0-2 con el Leeds y se pone a dos puntos del City

El Manchester United de Erik ten Hag se las ingenió para sobreponerse a un 0-2 contra el Leeds United y terminó salvando un empate que le permite ponerse a dos puntos del Manchester City, que tiene un partido menos.

El marcador se empezó a poner en contra para Los Reds desde el minuto 1′ cuando Leeds robó un balón y a los segundos terminó convirtiendo la acción en gol, único que sería anotado en el primer tiempo.

LEEDS UNITED TAKE THE LEAD OVER MANCHESTER UNITED WITHIN THE FIRST MINUTE OF THE MATCH!



📺: @USANetwork #MyPLMorning | #MUNLEE pic.twitter.com/L08J41CdAI — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) February 8, 2023

Reanudado el cronómetro, en el 48′ la mala suerte le sonrió al United. Cuando los visitantes apretaban, Raphael Varane estaba en el medio de un remate que terminó por ser el 0-2. YET ANOTHER STRONG START TO A HALF FOR LEEDS UNITED!



They double their lead over Manchester United. 👀#MyPLMorning | #MUNLEE pic.twitter.com/sCWpAREunN— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) February 8, 2023

Pero los de Ten Hag continuaron buscando el gol hasta que vieron luz en Marcus Rashford en el 62′ cuando el británico de 25 años cabeceó un centro de Diogo Dalot. Marcus Rashford scores AGAIN! 🫡



That's his sixth straight home Premier League match with a goal.

📺: @USANetwork #MyPLMorning | #MUNLEE pic.twitter.com/FtFbyxCPYI— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) February 8, 2023

El británico Jadon Sancho que había ingresado en el 59′ necesitó 11 minutos para colocar el 2-2 que terminó de dar un punto de oro al Manchester United, que se pone a dos puntos del City por el segundo puesto de la Premier League. Jadon Sancho is BACK! 🔥



📺: @USANetwork #MyPLMorning | #MUNLEE pic.twitter.com/LuV7dyI3SW— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) February 8, 2023

El próximo compromiso de The Reds Devils por la PL será el domingo 12 de febrero contra Leeds United por el partido de vuelta del torneo.

Contenido relacionado



– Real Madrid avanza a la final del Mundial de Clubes tras ganar 1-4 al Al-Ahly

– Santiago Giménez, pieza clave en un Feyenoord que podría conquistar la Eredivise tras 5 años de sequía

– Hermano de Messi da explosivas declaraciones: “No vamos a volver al Barcelona y si lo hacemos vamos a hacer una buena limpieza, entre eso echar a Joan Laporta”