Hermano de Messi da explosivas declaraciones: “No vamos a volver al Barcelona y si lo hacemos vamos a hacer una buena limpieza, entre eso echar a Joan Laporta”

El hermano de Lionel Messi, Matías Messi, ha encendido las redes sociales este miércoles con una polémicas declaraciones referidas a un supuesto de que el astro argentino vuelva a jugar con el Barça: “No vamos a volver al Barcelona y si lo hacemos vamos a hacer una buena limpieza, entre eso echar a Joan Laporta”, expresó.

Los dardos de Matías fueron lanzados a través de una transmisión de Twich del sobrino de Messi (Labajada10), donde además afirmó que “Laporta es desagradecido, con todo lo que dio Messi por el FC Barcelona”.

“No sé que opinan ustedes pero para mí el Barcelona se empezó a conocer por Messi, no lo conocía nadie, era más conocido el Real Madrid, entonces que te paguen así no está bueno”, dijo.

“La gente no lo bancó, la gente tendría que haber salido a hacer una marcha para que se vaya Laporta y se quede Messi, pero en España no hacen nada, son todos unos traidores, los catalanes son traidores”, prosiguió.

💥 “¿Pedri o Gavi? No me gusta ninguno” pic.twitter.com/Y4CbTED3CM — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 8, 2023

Asimismo, Matías refirió: “Mi mamá se lo dijo una ves a Lionel, te van a pagar como a Ronaldinho”.

“Bueno por acá uno pregunta, te gusta más Gavi o Pedri, la verdad no me gusta ninguno de los dos y si tengo que elehir me quedo con Gavi”, dijo para concluir el pariente de Lionel Messi.

