La respuesta de Jennifer López tras presuntamente llamarle la atención a Ben Affleck en los Grammy

Ben Affleck motivó toda clase de suspicacias durante la entrega de los premios Grammy tras acompañar a su esposa Jennifer López, pues parecía sentirse incómodo durante un instante en que se acercó a decirle algo al oído y ella se volteó presuntamente para llamarle la atención, según un video difundido en redes sociales. Sin embargo, ante la especulación, la intérprete de “On the Floor” salió a defenderlo con un mensaje de amor.

“Siempre el mejor momento con mi amor, mi esposo“, escribió la cantante en un reel en Instagram, donde se le ve besando a Affleck, y compartió unas fotos de ambos sonrientes, sentados en su mesa.

La publicación se produce después de que J.Lo fuera captada por la cámara con aire molesto después de que su marido le hablara justo cuando el presentador de la gala, Trevor Noah, se sentó al lado de ellos.

“Para. Luce más amigable. Luce motivado“, le pidió ella. “Yo podría“, respondió Affleck, según un lector de labios contactado por el Daily Mail y que transcribió la comunicación entre la pareja.

Jennifer López se mostraba serena esa noche mientras que él pareció desafiarla. Ella se negó a responder ante su agresiva postura y aparentemente le gritó que se divirtiera, lo cual pareció irritarlo.

Durante la ceremonia, J.Lo lució un vestido personalizado de Gucci, diseñada por Rob Zangardi y Mariel Haenn. El vestido azul estaba adornado con cristales, transparencias y una cola con olanes. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Frecuentemente, al actor se le nota tenso en público. El pasado 18 de enero se vio a la pareja discutiendo en la premier de la cinta ‘Shotgun Wedding’.

