Pepe Gámez es el líder de la semana en ‘La Casa de los Famosos’

Pepe Gámez se alzó con el reconocimiento de ‘líder de la semana’ en esta cuarta semana de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’. El actor mexicano está a salvo esta semana de ser nominado a eliminación y posee una serie de privilegios a raíz de su triunfo.

En las redes sociales los televidentes de este reality show reaccionaron con mucha emoción ante la victoria de Gámez. Estos son algunos de los comentarios que le dejaron los internautas en una publicación hecha por Telemundo Realities:

“Sale Nikki y Pepe es líder ¿Que más se le puede pedir a la vida?”, “Eso, más que merecido Pepe”, “Los dejo con el ojo cuadrado!!! Líder y eligió una compañera!!!”, “Por fin, para que no lo nominen”, “Esooo Pepe, esta semana descansamos”, “Me alegro Pepe, te lo mereces”, “Soy feliz , soy feliz…. Por esta semana no lo pueden nominar. Todos en la casa le tienen envidia. Todos lo consideran como su rival más fuerte”, “Si Pepe desquitate y vete por ese rey Grupero” y “Bien Pepe, te querían sacar y ahora deben aguantarse una semana más. Aguanta Pepe” fueron parte de los mensajes que recibió el flamante líder.

‘La Casa de los Famosos’ vivió recientemente una eliminación que dejó muy felices a los televidentes: Nicole Chávez, la hija de Julio César Chávez, salió de la competencia y los internautas no pudieron ocultar la felicidad que esto les generó.

“La mejor temporadaaaaaa, amamos los finales felices”, “Tremenda salida”, “LO LOGRAMOS!!! ARRIBA EL PÚBLICO, REY GRUPERO ERES EL PRÓXIMO”, “Siento el fresquito de la Rosa de Guadalupe”, “E sacamos NICOLE!!!! Finalmente nuestro día llegó!!! Que bueno que como dices tu, tu papá es millonario así que no te afectará la salida!! Te faltó humildad!”, “Justicia divina”, “Que bueno que se fue fueraaaaa bye”, “Muy merecida su salida, ella trabajó para que no tuviera el apoyo de miles de personas, no podíamos estar todos equivocados” y “Me alegro que saliera” fueron algunos comentarios que le dejaron.

