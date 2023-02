Laura Bozzo se defiende y le llueven las críticas por la situación con Nicole y Julio César Chávez: “No seas hipócrita”

Laura Bozzo está siendo fuertemente criticada en las redes sociales luego del episodio que vivió junto a Julio César Chávez, padre de Nicole Chávez, quien participó en la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ siendo la tercera eliminada del reality show de Telemundo.

La presentadora de televisión de origen peruano compartió unas palabras en su cuenta de Instagram luego de que Julio César Chávez visitara la gala del reality show para defender a su hija Nicole de los comentarios del público y dicen los internautas que Bozzo se acobardó y no dijo lo que en realidad piensa sobre la joven.

“Quiero decirles a todos mis fans, a todos los que me están atacando en todos lados por no haber sido más brutalmente directa en el caso de Nicky. Yo opino igual que ustedes, pero hay formas. Antes del programa hablé con sus papás y me comentaron el horror que estaban viviendo, el bullying que les estaban haciendo, y a mi me dio mucha pena porque yo tengo dos hijas, obviamente mis hijas no hubieran actuado como ella. Por respeto por la trayectoria que es un orgullo de México me controlé.

Estos son algunos de los comentarios que les dejaron sus seguidores tras estas palabras. “¿Y por qué si fuiste agresiva con la novia de Ari que ella no merece respeto? No discrimines todos merecen respeto”, “A usted la callaron y punto, le cogió miedo al señor y la hija si no quiere críticas ¿por qué se metió ahí?, que aguante presión”, “No ofendiste a ellos pero si a la novia de Aristeo, o sea la doble moral”, “Laura no seas hipócrita, no metas a Osmel y a ninguno de los que están dentro de la casa. Y te quedas callada delante de los padres de Nicole cuando dijistes que ibas con todo”, “Nomas pase por aquí para decir que mal te viste ayer casi le besas los pies a Chávez” y “¿Ok, entonces la novia de Aristeo si se merecía ese ATAQUE tan VULGAR Y POCO ÉTICO por parte de ustedes?” fue lo que le dijeron.

Además, Laura Bozzo en su mensaje agregó: “¿Qué hacen los demás miembros de ‘La Casa de los Famosos’ que no le ponen límites? ¿Qué hace Osmel qué está de vacaciones? ¿Qué hacen tantos ahí que son como hipócritas igual? Yo no voy a ofender ni a cruzar un límite que por respeto no me toca”.

