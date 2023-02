Afirman que Adamari Lopez necesita un novio con urgencia tras examinar de pies a cabeza a Tom Brady

Adamari López causó sensación en Instagram tras el chequeo corporal que le hizo al afamado jugador de fútbol americano Tom Brady, quien hace algunos días anunció su retiro de este deporte.

En las pantallas gigantes presentes en el estudio de ‘Hoy Día’ apareció la foto de Brady con poca ropa y Adamari López se acercó a la pantalla para examinar sus atributos mucho más de cerca.

Esta situación causó las reacciones de muchos de los televidentes del programa matutino de Telemundo. Hasta dijeron que Adamari López actuó de manera inapropiada en esta situación, mientras que otras mujeres defendieron y se rieron de la manera en la que la boricua manejó este momento. Estos son algunos de los comentarios:

“Un novio para Ada urgente”, “Un poco ridícula para mi gusto y mal ejemplo para su hija”, “Es un show de TV, para reírse y alegrarse no sé pongan estresadas algunas por Dios, la vida es para reír, please”, “Pero hay mejores que Tom Brady. No veo la necesidad de Ada. Ok un chiste pero de mal gusto”, “Qué mal lució, por favor”, “Tanto que critica ella y mire lo q hace” y “Me encanta el buen humor que nuestra Adamari” son parte de los mensajes que recibió la boricua tras sus acciones ante la fotografía de Tom Brady.

Adamari López suele ser polémica en sus redes sociales. Recientemente sus fanáticos reaccionaron cuando ella aseguró en un video que no se disculpará por nada. Esto luego de que en el programa Daniel Arenas, su nuevo compañero de labores, le diera un beso de telenovela y este se viera envuelto en una situación incómoda con su pareja, razón por la cual tuvo que declarar que el beso no fue justo para su amada.

Los seguidores de la boricua relacionaron ambas cosas y esto fue parte de lo que le dijeron: “Deberías, Daniel tiene novia”, “Deberías, el sr. tiene su pareja y no está bien que se sienta mal”, “Pues deberías hiciste mal no estabas en una novela acepta tus errores y deja de seguir echándole la culpa a otros”, “Comentario sarcástico e innecesario” y “No te disculpes de nada. Eso no fue nada solo un juego como los que hacen ahí. Daniel está exagerando y te está haciendo quedar mal. No me gusta eso”.

