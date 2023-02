Verónica Bastos revela un talento oculto de Adamari López

Verónica Bastos, una de las presentadoras de ‘La Mesa Caliente’ de Telemundo, dejó al descubierto un útil talento de Adamari López. La presentadora boricua usó sus habilidades para quitarle los nudos al collar de Bastos y esta lo retrató en un video que compartió en sus redes sociales.

En el audiovisual aparece López con mucha concentración manipulando el collar dorado y ni cuenta se da que le están hablando y mucho menos de que la están grabando. Junto a López y Bastos se encuentran Penelope Menchaca y Jorge Aravena, quienes entre risas también hablan de la habilidad de la presentadora boricua.

“Te Amooo @adamarilopez ella en comerciales tiene un part-time desenredando collares de sus amigas!! Si tienes un collar con nudos llama ya a Ada y ella te lo resuelve! Tengo un mes intentándolo y no lo logré!! Y ella en dos comerciales y listoo!!! You are the best!!”, le dijo Verónica Bastos a Adamari López a través de su cuenta de Instagram.

Adamari López es una de las personalidades de Telemundo más activas en las redes sociales y que más comentarios recibe por parte de sus seguidores. La mamá de Alaïa es popular por los videos que suele publicar a diario en su perfil de Instagram, los cuales en ocasiones frecuentes causan controversia entre los internautas y fanáticos.

Recientemente la boricua recibió comentarios variados debido a la manera en la que miró de arriba a abajo a Tom Brady, jugador de fútbol americano que posó en ropa interior.

“Un novio para Ada urgente”, “Un poco ridícula para mi gusto y mal ejemplo para su hija”, “Es un show de TV, para reírse y alegrarse no sé pongan estresadas algunas por Dios, la vida es para reír, please”, “Pero hay mejores que Tom Brady. No veo la necesidad de Ada. Ok un chiste pero de mal gusto”, “Qué mal lució, por favor”, “Tanto que critica ella y mire lo q hace” y “Me encanta el buen humor que nuestra Adamari”, fue parte de lo que le dijeron.

Sigue leyendo: Afirman que Adamari Lopez necesita un novio con urgencia tras examinar de pies a cabeza a Tom Brady

Adamari López y Alaïa muestran avances en las nueva remodelaciones de su hogar

La reacción de Adamari López cuando le preguntan si tiene novio hizo reír a más de una persona