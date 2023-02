Aleida Núñez se baña con lencería transparente en La Casa de los Famosos

Aleida Núñez fue la invitada de Pepe Gámez a la suite de La Casa de los Famosos. El actor mexicano ganó la prueba del líder de esta semana y le ofreció a la actriz compartir el beneficio de una habitación con comodidades íntimas para dos personas, “only”.

Una de las atracciones de la suite está en la recamara. Cerca de la cama hay un jacuzzi que muchos miembros de la casa han utilizado, pero hasta ahora el único que ha entrado para bañarse entre burbujas y agua caliente en compañía de una mujer es Gámez.

Pepe y Aleida se dieron un baño y para esta ocasión la mexicana se vistió acorde, con un conjunto de lencería en color negro y transparencias, las cuales Pepe Gámez captó a todo color. Vale decir que en la parte de arriba de este conjunto, Aleida no llevaba absolutamente nada más que su piel expuesta a todo a través de la tela de encaje.

El conjunto en si no le pertenece a Aleida, éste es de Aylín Mujica, quien no dudó en prestárselo a su amiga, para cualquier ocasión que así lo amerite. Aquí les compartimos el video del momento en el que las chicas se reunieron para motivar a la actriz, antes de subir a la suite del líder y a los brazos de Pepe Gámez. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Vale agregar que Rey Grupero trató de aconsejar a Aleida para que tuviese cuidado con lo que hace en la suite junto a Pepe, para que no se olvide de que hay cámaras y de que ahora niños pueden tener acceso a cualquier video en las redes sociales. Los fans aplauden los consejos del youtuber hacía su amiga y compañera del cuarto Tierra. View this post on Instagram A post shared by ChismecitoChannel😻 (@chismecitochannel)

