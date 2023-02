Escándalo en Canadá luego de que alcalde de Toronto renunciara tras admitir romance con un exempleada

El alcalde de la ciudad de Toronto, Canadá, John Tory, presentó su renuncia en la noche del viernes de manera inesperada luego de que se hiciera pública su relación extramatrimonial con una exempleada que es 37 años más joven que él.

Tory, de 68 años, anunció su renuncia en rueda de prensa y admitió haber tenido una relación romántica con una mujer de 31 años, cuya identidad no ha sido revelada, luego de un informe publicado por el periódico local Toronto Star.

El ahora exalcalde, que fue elegido para el cargo en octubre de 2022, calificó la aventura con su exempleada como “un error de juicio”, reseñó la agencia EFE.

“Lo siento profundamente y me disculpo sin reservas con la gente de Toronto y con todos los heridos por mis acciones”, indicó Tory en su declaración. “Sobre todo, me disculpo con mi esposa, Barb, y con mi familia, a quienes he defraudado más que a nadie”.

“Lamento profundamente tener que alejarme de un trabajo que amo en una ciudad que amo aún más”, continuó Tory. “Creo, en mi corazón, que es mejor comprometerme por completo con el trabajo que se requiere para reparar también estas relaciones tan importantes”.

Tory, quien está casado desde 1978 y tiene cuatro hijos y seis nietos, es un destacado empresario conservador que llegó a la alcaldía de Toronto por primera vez en 2014, y reconoció que presentaba su dimisión porque no quiere que la imagen de la alcaldía quede manchada debido al reciente escándalo.

En 2014, Tory sustituyó en el cargo a otro político conservador, Rob Ford, que entre 2010 y 2014 asumió el cargo en medio de una suma de escándalos, pues se conoció que sufría adicción a las drogas y al alcohol. También apareció en varias ocasiones borracho en público.

Ford fue acusado de asaltar sexualmente a una mujer en 2013, y poco después se hizo público un video en que se le ve en Toronto fumando crack.

