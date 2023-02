Jennifer López posa en lencería de encaje y le dicen: “Está muy mayor para estar enseñando todo eso”

La cantante Jennifer López a sus 53 años no ha parado de demostrar lo bien que luce su cuerpo, y de manera constate lo hace a través de la red social de la camarita donde cuenta con más de 234 millones de seguidores, pues esta vez lo hizo con un conjunto de lencería azul claro que, sin duda, causó gran emoción en aquellos que apoyan su carrera profesional.

En la cuenta de ‘El Gordo y La Flaca‘ compartieron el audiovisual donde se le ve bastante sexy con el conjunto, mientras que encima se cubre con una bata blanca. Sin embargo, fue muy criticada porque muchos internautas creen que no está en edad de seguir compartiendo ese tipo de contenido.

Los comentarios no se hicieron esperar, debido a que su apariencia generó muchas reacciones y, como suele ser costumbre estuvieron divididas puesto a que no todos se mostraron de acuerdo con que siga subiendo contenido sensual en las redes sociales.

Además, algunos internautas explicaron que el caso de Shakira es completamente diferente y se encuentra en una etapa de su vida donde está monetizando, pues para otros no sería el caso. Por ello, vieron como una completa obligación el hecho de tener que posar con poca tela, mientras que algunos consideran que su cuerpo con ropa íntima solamente debería ser disfrutado por su esposo.

“Ajá ok, ahora unas sin filtro a ver qué tal salieron”, “Le toca hacerlo porque Shakira está sonando más que ella”, “Para que suelten el tema con el Ben”, “Ya está muy mayor para andar enseñando todo eso”, “JLo es una mujer guapa y sexy pero neta ya basta con tanto filtro“, “La que puede, puede y la que no que critique”, “Podrá estar casada pero le fascina la atención de los hombres”, “Muy bonito todo pero no creo que llene ese brasier porque en muchas imágenes sale que no tiene para rellenarlos”, “Pongan fotos reales, no editadas”, “Eso es para tu marido y ya”, “Para tapar los rumores de que el matrimonio es un fracaso”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

