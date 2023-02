JLo se viraliza tras presuntamente llamarle la atención en público a Ben Affleck

La cantante Jennifer López y su esposo Ben Affleck recientemente se volvieron virales en las diferentes redes sociales luego que ella tomara un comportamiento un poco extraño durante un evento público. El intérprete de Batman se le acercó para decirle algo al oído y de repente ella mostró una expresión facial bastante seria y posteriormente le tocó el pecho.

Sin embargo, hasta el momento no se sabe lo que realmente sucedió en ese entonces, aunque las especulaciones en las diversas plataformas no se han hecho esperar y es que algunos aseguran que la pareja pudo haber estado discutiendo, mientras que otros señalaron que la empresaria le habría hecho un llamado de atención al actor de cine.

“¿#JLo y #BenAffleck peleándose en plenos premios #Grammys? ¿Qué le dijo?“, fue el mensaje que acompañó el video que compartieron en la red social de la camarita de ‘La Mesa Caliente’. Por ello, los internautas se tomaron el tiempo de intervenir y suponer lo que posiblemente haya sucedido en ese momento.

Además, varios de los usuarios de la aplicación de la camarita explicaron que seguramente los esposos no tardarían en anunciar una separación legal, debido a que algunos consideran que ellos luego de tantos años no terminan encajando como sucedió con anterioridad.

“No tardan en divorcio, ella necesita un macho”, “Ya me quiero ir, esto está muy aburrido”, “Lo veo muy normal”, “Qué lengua, no veo que estén peleando”, “Ay por favor, eso no es pelea”, “No están peleando, él le dijo JLo te tiraste un gas y ella le dijo no fui yo, fuiste tú”, “No da risa, da pena ver a un matrimonio especialmente por Ben con sus depresiones y adicciones”, “El pobre Ben estaba muy ansioso, pues tiene problemas con el alcohol”, “Ella se va a vengar de él por lo que le hizo hace muchos años, que la humillación que le hizo de no casarse con ella y la abandonó”, “Ahí la que manda es JLo ya que ella es la que factura y él obedece”, “Batman se arrech*”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

