Osmel Sousa recibe el amor de sus fanáticos tras una dura confesión de su infancia 

Los seguidores de Osmel Sousa no han dejado de enviarle comentarios de amor, aprecio y apoyo tras la dura confesión que hizo en ‘La Casa de los Famosos’ y que tiene que ver con su infancia y la relación con sus padres.

El ex jurado de ‘Nuestra Belleza Latina’ declaró ante las cámaras del confesionario que su infancia fue un momento duro de su vida. “Cuando yo salí de mi casa yo me sentí que era que no me aprobaba como yo era. Yo tuve una infancia tan oprimida, yo oia siempre a mi mamá decir que ella prefería que un hijo de ella muriera si fuera homosexual. Así pasó el tiempo y no los volví a ver en muchos años, de hecho a mi papá no lo volví a ver más nunca porque murió estando yo ya en Venezuela”, expresó con calma el cubano.

De la misma manera, para luego romper en llanto, Osmel Sousa manifestó que en la iglesia frecuentemente pide perdón por no haberse acercado a sus padres.

“Es un pesar que llevo por dentro que hoy lo estoy compartiendo con ustedes por primera vez porque no me gusta hablar de esto”, dijo antes de bajar la cara y escucharse su llanto.

Sus fanáticos no lo han dejado solo tras estas fuertes declaraciones. Estos son algunos de los mensajes que ha recibido:

“Muy conmovedor. Si supieras te queremos y te apoyamos. Por favor hágale saber de alguna manera que no está solo”, “Lo mejor es eso, pedir perdón y perdonarte a ti mismo, eso es un gran paso para seguir adelante con tu vida. Ánimos y que Dios te bendiga”, “Que fuerte nadie conoce el caminar de otros por eso tenemos que ser empáticos! Te queremos Osmel”, “Mi Osmel. Todo nuestro apoyo para ti, Dios quiera q encuentres paz en tu corazón, Dios sabe por qué hace las cosas tenias que salir de Cuba y dejar a tu familia para ser nuestro Zar de la Belleza” y “Ya verás que te sentirás mejor al sacar ese sentimiento. La vida te muestra que los hijos son hijos sin condiciones ni reproches” son parte de los mensajes de aliento.

