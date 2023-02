Llueven rosas en La Casa de los Famosos y son para: Paty Navidad, Pepe Gámez, Dania y Raúl García

Parece que el público ha decidido hacerle ver a los famosos quiénes son los favoritos de los fans dentro del reality de Telemundo. Hoy, según dicen algunos fans en el 24/7 y redes sociales, algunos habitantes recibieron rosas por parte del público que sigue el show y estos son: Paty Navidad, Pepe Gámez, Dania y Raúl García.

Esta situación cambió la percepción de muchos de los habitantes, ahora Juan parece haber cambiado de opinión con respecto a Pepe Gámez, mientras que los fans dicen que Dania ahora ha de pensar que se equivocó a la hora de elegir a Arturo Carmona por encima de Gámez.

Otros aseguran que personajes como Aylín Mujica no soportan ver cómo otros reciben esto cariño del público. Los fans incluso aseguran que no saben la razón por la cual esta villana de telenovelas no deja de hablar mal de Dania. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@realitylcdlf)

Después de esta situación Juan, por otra parte, entro a la casa para abrazar a Pepe Gámez, hecho que sorprendió a Rey Grupero, La Materialista y Aylín Mujica. Las fans del actor dicen estar felices de que ya Juan esté dándose cuenta de que Pepe no es una mala persona. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@realitylcdlf)

