Rey Grupero le ruega a los televidentes que lo salven de la eliminación en ‘La Casa de los Famosos’

El Rey Grupero ha sido nominado esta semana a la eliminación en ‘La Casa de los Famosos’. Ante esta circunstancia el mexicano le habló al público televidente del reality show de Telemundo para que lo salven mediante el poder del voto.

“Como ven que sí me nominaron ellos… Mi plan como de represente se revolvió un poco, yo estaba cumpliendo con la palabra que yo tenía. No sé qué hacer. Estoy respirando profundo, estoy tratando de relajarme. Estoy preparado para que me apoyen, otra vez les pido que me apoyen para seguir compitiendo y ahora sí competir con mi gracia, con mi carisma, y nominar a quien tengo que nominar sin ningún tipo de resentimiento”, dijo el Rey Grupero desde uno de los armarios de la casa.

El mexicano se enfrenta a la eliminación junto a José Rodríguez, Aylín Mújica, Osmariel Villalobos y Dania Méndez. Paty Navidad también estaba en esta lista, pero fue salvada por Pepe Gámez, líder de la casa esta semana.

Al Rey Grupero muchos de los televidentes no le tienen aprecio y desean que sea él el que salga esta semana del reality show.

“El próximo en salir eres tú Rey Chismoso! #FueraReyGrupero”, “A VOTAR POR OSMARIEL E JOSÉ PARA PODER SACAR AL REY GRUPERO”, “fuera Rey!!!! KARMA”, “Sacar a Rey Grupero, cero votos para él”, “Ayudemos a José, es el que menos apoyo tiene. #FueraReyGrupero”, “Rey dijo que se iba a ir si salía nominado jajaja ( adios)”, “A VOTAR POR TODOS MENOS POR REY, NO PODEMOS DEJAR QUE SE QUEDE UNA SEMANA MÁS” y “Votando a Osmariel para que salga Rey grupero!!!”, le dijeron.

¿Será el famoso youtuber el que abandone el reality show de Telemundo esta semana para convertirse en el cuarto eliminado y sumarse a los ya ex participantes Jonathan Islas, Liliana Rodríguez Morillo y Nicole Chávez.

