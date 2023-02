Chiquis Rivera vivió un penoso momento tras presumir sus voluptuosos pechos

La cantante Chiquis Rivera tras su llegada a la alfombra roja de los premios Grammy sorprendió con el vestido blanco que lució para una de las noches más esperadas en el mundo del entretenimiento. A su vez, el atuendo que decidió llevar era ceñido al cuerpo y con escotes que permitía presumir el tamaño de sus voluptuosos pechos.

La hija de Jenni Rivera desde que se enteró que estaba nominada por su álbum ‘Abeja Reina’ mostró lo agradecida que se sentía por este nuevo avance que había dado en su carrera artística. Sin embargo, no resultó ser una de las galardonadas de la noche. Por ello, envió un mensaje a sus fanáticos para agradecerles, aunque no contaba con que enseñaría parte de uno de sus pechos.

“Les quería dejar saber que los amo, muchísimas gracias por el apoyo, por el cariño. Escúchenme bien, ok? No perdimos, no ganamos. A Natalia la amo, es una gran artista y es una ganancia estar en esta categoría con personas que admiro y que quiero mucho, que han estado en esto por muchos años”, dijo a través de la red social de la camarita.

“Literal se le miró el pezón”, “Se te miran los pechoncitos, Chiquis”, “Hey Chiquis, estabas hermosa, pero, se te miraban los pezones”, “Cómo que no todos tienen de esos, maduren”, fueron algunas de las expresiones de los internautas.

Pese a no haber recibido un reconocimiento por su disco, Rivera no dejó de sonreír. Además, mientras se encontraba en su coche y le dedicó unas palabras a quienes apoyan su carrera, también aprovechó para mostrar a parte de su equipo de trabajo, así como las rosas que le terminó regalando su gran amor.

Bajo ninguna circunstancia dejó de demostrar su entusiasmo por haber compartido en la categoría “Mejor Álbum de Música Regional Mexicana” con otros grandes colegas, pero, su vestido no la habría favorecido debido a que se le movió cuando estaba a punto de finalizar las palabras que con tanto cariño dijo. Los otros artistas eran: Natalia Lafourcade (ganadora), Los Tigres del Norte, Christian Nodal y Marco Antonio Solís.

Sin embargo, durante su llegada pudo robarse las miradas de quienes asistieron a la gala, pues muchos han estado hablando de las libras que ha logrado bajar en los últimos meses.

Te puede interesar:

· Premios Grammy 2023: Lista completa de ganadores

· Harry Styles gana el premio Grammy al álbum del año por “Harry’s House”

· Beyoncé recibe su premio Grammy 32 y se convierte en la artista más galardonada de la historia