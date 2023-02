Chiquis Rivera se sincera y dice: “Quizás antes era un poquito más celosa, quizás me dieron razones para serlo”

En el mes del amor y la amistad, Chiquis Rivera, quien tiene con su álbum “Abeja Reina” cinco nominaciones a Premio Lo Nuestro, a celebrarse el 26 de febrero, confiesa qué ha cambiado en ella, los errores que cometió en relaciones anteriores y que ahora ha superado con su pareja actual, Emilio Sánchez.

«Tomo terapia, ‘life coaching’, medito todos los días; eso todo me ha ayudado. Siempre lo he hecho, pero ahora es como que todo tiene que ir alrededor de eso, de yo centrarme.

«Eso me ha ayudado y estoy también con una persona que me respeta, que me valora y eso te ayuda, y que te deja trabajar; o sea, que entiende lo que hago».

¿Qué errores cometiste en relaciones pasadas y qué has cambiado?

Más que nada era guardarme las cosas. Si algo me molestaba no lo decía por no causar problemas, por no molestarlo, porque no quería que se enojara conmigo, no sé.

“Y lo guardaba y lo guardaba, hasta que ya explotas y sale todo. Es una bomba y se hace un problema más grande, innecesario, y ahora lo digo si algo no me gusta… Y es como uno lo dice. Si lo dices de una forma de ‘atacar’, eso vas a recibir una reacción no tan buena, así que es la comunicación, yo creo que eso más que nada he cambiado.

“También lo de los celos, quizás antes era un poquito más celosa, quizás me dieron razones para ser celosa. Ahora es una cosa que también lo digo, ‘no me des razón para que me cele porque no voy a aguantar eso’. No quiero eso en una relación, ¡bye!

“Y pues nada, también ya no soy tan, no sé, como ya sé quién soy, ya estoy segura de la persona que soy, de lo que aporto en una relación; como que digo, ‘¡no, no tengo tiempo ni energía para estar con celos!’. Eso también, he cambiado”.

