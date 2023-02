Muere Austin Majors a los 27 años en un centro para personas sin hogar

Austin Majors, quien supo ser estrella infantil de populares series norteamericanas, falleció a los 27 años el pasado fin de semana mientras se alojaba en un centro de acogida para personas sin hogar en Los Ángeles.

El joven actor era conocido por haber interpretado al pequeño Theo Sipowicz en la serie ‘NYPD Blue’ durante cinco temporadas, entre los años 1999 y 2004. También participó en otras ficciones de éxito como ‘NCIS’ y ‘How I Met Your Mother’.

Según confirmó el medio TMZ, una fuente con conocimiento directo de las circunstancias que rodearon su muerte indicó que no se sospecha de un crimen, aunque el actor pudo haber ingerido, en los momentos previos a su fallecimiento, una cantidad mortal de fentanilo.

La familia del actor emitió un comunicado tras su muerte y describió a Austin como “Un ser humano amoroso, artístico, brillante y amable”. El escrito, que sus allegados compartieron con Fox News Digital, también dice: “Austin vivió con gran entusiasmo y orgullo su carrera como actor. Su objetivo en la vida era hacer feliz a la gente”.