“Nos faltó personalidad”: Sergio Ramos cuestiona el rendimiento del PSG ante el Bayern de Múnich

Esto no acaba aquí… Seguimos en la pelea y nos dejaremos el alma en la vuelta.

It doesn't end here… we're still in the fight and we'll give our all in the second leg.

Ça ne s'arrête pas là… On est toujours dans la course et on va tout donner au match retour. #AllezParis pic.twitter.com/xNrTdIP6tV