Raúl de Molina y Dayanara Torres protagonizaron una imitación del Super Bowl en ‘El Gordo y La Flaca’

El domingo pasado fue realizado el Super Bowl y Rihanna fue la encargada del show que realizaron en el medio tiempo. La cantante terminó sorprendiendo a muchos tras mostrar en ese momento que a tan solo nueve meses de haberse convertido en madre, pues se encuentra a la espera de su segundo bebé, lo que habría hecho que se limitara a realizar ciertas maniobras.

El tema de conversación del lunes fueron comentarios negativos del espectáculo, muchos aseguran que esperaban más del evento. Por ello, Raúl de Molina, Dayanara Torres y Carlitos ‘El Productor’ usaron atuendos similares a los del domingo, al tiempo que los colores que resaltaron fueron el blanco y rojo, tal y como sucedió en la presentación original.

En el programa ‘El Gordo y La Flaca‘ se tomaron el tiempo de realizar una imitación del show del medio tiempo, buscando interacción en la audiencia que día tras día se mantiene atenta al contenido que transmiten por las pantallas de Univision.

A su vez, los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, debido a que muchas personas consideraron que la puertorriqueña y el presentador de televisión lo hicieron mucho mejor que el show que se pudo apreciar el pasado domingo. Además, hubo algunos internautas que explicaron que los comentarios negativos se deben al poco sentido del humor.

“Mejor el performance de ustedes que el del Super Bowl”, “Deberían hacer una de ustedes mismos”, “Está embarazada con un claro talento en sus cuerdas vocales logró hacer una presentación en 13 minutos con sus mejores éxitos”, “A mí me encanta, me lo disfruto todos los días”, “A mí me gusta, por eso me río y me lo disfruto”, “Hay que reírse, dejen de ser tan amargados”, “La gente definitivamente vive amargada, ellos nos hacen reír y pasar el momento agradable y ustedes que vienen a soltar su veneno“, “Ese show estuvo espectacular”, “Raúl no te van a contratar para el próximo Super Bowl”, fueron algunos de los comentarios que se registraron en el post.

