Alcalde Adams pudiera permitir que los empleados presenciales tenga la posibilidad de trabajar desde casa

El alcalde de Nueva York, Eric Adams habló el martes la posibilidad de permitir que los empleados de la ciudad trabajen desde casa, señalando la posibilidad de lo que sería una inversión política importante para su administración.

En junio pasado, Adams se puso en marcha un requisito de que todos los trabajadores de la ciudad se presenten a trabajar en persona para cada día de trabajo programado, una medida que desde entonces ha causado mucha consternación entre los empleados municipales de base y ha sido criticada por conducir a un éxodo de los trabajos de la ciudad.

Desde entonces, Adams ha sido coherente en justificar la decisión, argumentando que, dado que muchos trabajos en la ciudad requieren que los trabajadores estén en el sitio para realizar sus tareas, sería injusto otorgar privilegios de trabajo desde casa a algunos y no a otros, reseñó el New York Daily News.

También ha sostenido que tal prohibición de trabajar desde casa ayudaría a impulsar negocios enfermos en Midtown y el bajo Manhattan que sufrieron cuando el tráfico peatonal en esos vecinos comenzó a evaporarse debido a pandemia de COVID.

“¿Qué hacemos para las personas que no pueden trabajar desde casa? ¿Qué le hago a mi guardia de cruce escolar, mi enfermera, mi médico? ¿Qué hago por los policías? ¿Cómo nos aseguramos de no crear un sistema de dos niveles donde algunos puedan trabajar desde casa y otros no? ” dijo, respondiendo afirmativamente cuándo se le preguntó si un cambio en la prohibición de trabajo desde casa de la ciudad está sobre la mesa.

La nueva apertura de Adams trataría de explorar cómo reintroducir posiblemente el teletrabajo, después de que se hizo común tanto para los empleados de la ciudad como para el sector privado durante el COVID.

