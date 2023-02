Pasajero empujado a los rieles sobrevivió, pero no quiere volver a usar el Metro de NYC

Un hombre empujado fuera de una plataforma de metro de Brooklyn por un extraño dice que nunca volverá a pisar una estación del Metro de la ciudad de Nueva York, por temor a otro ataque no provocado. Pierre Augustin se dirigía a su oficina alrededor de las 3 p.m. cuando intentó tomar un tren No. 2 con destino a Manhattan en la calle President – Medgar Evers College en Crown Heights, dijo al Daily News.

El propietario de un negocio de servicios fiscales de 66 años estaba esperando en la plataforma cuando fue confrontado por Corey Walcott. Augustin intentó escapar pero no tenía a dónde correr antes de que Walcott, de 44 años, supuestamente lo empujara por detrás.

“Estaba tratando de moverme y esconderme detrás del poste y estaba cerca del borde, ” Augustin recordó. “ Me empujó y me caí. ”, dijo al New York Post. Los médicos lo llevaron al Hospital del Condado de Kings para recibir tratamiento por lesiones en la muñeca, el cuerpo y las rodillas.

“El sistema de metro debería tener una mejor manera de proteger a sus pasajeros, ” dijo. “ Esta es mi última vez en el metro. Voy a tomar Uber porque puedo pagarlo. ”, afirmó Agustine. Además, pidió a la ciudad que implemente políticas de salud mental que funcionen y que mantengan a las personas violentas fuera de las calles y fuera de las estaciones de metro.

El agresor de Agustine fue identificado como Corey Walcott y fue detenido como sospechoso de empujar a las vías del tren a un pasajero de 66 años después de gritarle “¡Te voy a matar!”, dentro del Metro de Nueva York.

Walcott, hombre sin hogar de 44 años, fue arrestado el martes por supuestamente empujar al azar al pasajero a las vías en la estación President Street en Crown Heights, Brooklyn. Walcott tiene 19 arrestos previos, incluidos múltiples cargos de contacto forzado, posesión criminal de un arma y una sustancia controlada, asalto, venta criminal de marihuana y evasión de tarifas, reportó New York Post.

