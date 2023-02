Salvador Zerboni asegura que le dio “cosita” interpretar un personaje homosexual

El actor Salvador Zerboni recientemente ofreció una entrevista en el programa mexicano ‘Miembros al aire’ que transmite Unicable, momento donde aprovechó para hablar de la amplia carrera artística que ha tenido en las últimas casi dos décadas. En esta ocasión habló sobre el rechazo que tuvo a un papel gay, y es que dijo:

“Últimamente me invitaron a hacer una obra de teatro en la que hay muchas escenas homosexuales. No tengo nada en contra de eso, pero es muy diferente hacer una película o una serie en la que tienes dos, tres, veinte, cincuenta escenas en un mes, dos meses de filmación o grabación, pero en el teatro imagínate”, mencionó en durante la conversación.

Además, el mexicano explicó que no tiene nada en contra de aquellos que aceptan ese tipo de interpretaciones, al tiempo que señaló que no le parecía cómodo el hecho de tener que estar durante un año en esa circunstancia.

“Un año, cinco veces a la semana, estar con cuatro hombres agarrándote, besándote, masturbándote, pues dije ‘no’. Tampoco está mal, no tengo nada en contra de ellos, pero a mí me encantan las mujeres y pues sí me dio cosita“, agregó.

Zerboni compartió su experiencia grabando con otros hombres

Sin embargo, compartió con la audiencia algunas experiencias con otros hombres, así como destacó que no todo ha sido completamente molesto: “Cuando he tenido escenas con hombres es muy chistoso, nos cag*mos de risa. A veces me ha tocado con gente que sí les gusta, con otros que no y es divertido, al final lo hacemos y nos divertimos mucho, pero aquí me imaginé”.

Zerboni antes de finalizar la entrevista volvió a destacar el tema de la obra de teatro, y es que uno de los motivos por el que tampoco aceptó fue porque no vio “trama” en el libreto y prefirió limitarse a ese papel.

“Aparte se trata de dos hombres que son pareja y que invitan a otros a tener sexo con ellos, y todo se trata de eso, y dije ‘¿Dónde está la trama? ¿Dónde está esto?’, pues es coger, coger y coger todo el día. Dije ‘no’. Respeto cada quien que haga lo que quiera”, mencionó.

