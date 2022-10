Salvador Zerboni se levanta la camisa y muestra los abdominales: “Quiero tocar a ver si son reales”

Salvador Zerboni está semana asistió como invitado a “Siéntese quien pueda”, el programa conducido por Julián Gil, y durante esos días pasó por diferentes retos que en más de una ocasión elevaron la temperatura en el show.

En esta oportunidad Zerboni protagonizó un momento junto a Vanessa Arias, una de las conductoras del programa cuando estaban hablando sobre la apariencia física de las personas y si se traduce en vanidad o salud.

Arias dijo que ella quería tocar los abdominales de Zerboni para ver si eran de verdad y así lo hizo. La conductora le subió la camisa a Zerboni y tocó sus abdominales, luego de que él le indicara que podía hacerlo.

“Lo tuyo? además de que es algo que requiera la carrera, ¿es vanidad o salud?”, le preguntó Julián Gil al actor mexicano.

“Yo lo hago por los dos. Yo todos los días corro por salud, porque me da unas catarsis. Todos los días me limpio la cabeza, me hago mejor ser humano al correr porque estoy limpiando mis pensamientos y por vanidad porque me gusta verme bien?”, dijo Salvador Zerboni, quien participó en la segunda temporada de ?La Casa de los Famosos?, quedando como segundo finalista ante la victoria de Ivonne Montero.

Días atrás en su participación en ese programa el actor mexicano explicó por qué no se dio más un acercamiento romántico a Daniella Navarro. Ambos protagonizaron un intenso momento cuando estaban solos en una habitación de ‘La Casa de los Famosos‘ y la venezolana le dio algunos besos en el cuello y la barbilla.

“Lo que ellos llaman de una forma despectiva, yo apoyo a toda la gente que es homnosexual, no le veo nada de malo y no, no lo hice por eso: lo hice porque soy un caballero y porque la respeto y porque no me gusta”, dijo el artista mexicano, reconocido por sus papeles de villano.

