Adamari López habla sobre las ventajas de estar soltera

“¿Tú sigues durmiendo con tu hija?”, fue la pregunta que le hizo Penelope Menchaca le hizo a Adamari López durante el programa de ‘Hoy Día’ y la respuesta de la presentadora boricua no se hizo esperar.

López confesó que dormir junto a su hija es una de las ventajas de estar soltera, pues no tiene a nadie que le impida compartir ese momento con Alaïa.

“Ay sí, es que me fascina. Yo creo que esa es una de las más grandes ventajas, que estoy soltera y tengo tiempo de pasar y dedicarle a mi hija. También me lo dedico a mi que es una parte importante porque si yo no estoy bien ni ella ni nadie a mi alrededor va a estar bien, pero creo que ese tiempo que puedo compartir con ella lo estoy disfrutando mucho. No tengo a nadie que me diga ‘no, no puede dormir ahí’, expresó la conductora de ‘Hoy Día’.

Sin embargo, a pesar de que disfruta mucho dormir junto a su hija, también confesó que le gusta mucho dormir en pareja. “A mi si me gusta dormir acurrucadita, si me gusta la cucharita, sentir a la pareja. No es que esté todo el tiempo encima de mí, pero el contacto de la persona a la que tu amas me parece espectacular, aun cuando no haya nada más, solamente sea el contacto de dormir”, fue lo que dijo López.

“Que bella, eso digo yo: dormir con los hijos de uno y despertar al lado de ellos es lo más hermoso que podemos hacer, los años se pasan volando un día crecen y se van. Hay que disfrutarlos“, fue uno de los comentarios de apoyo que recibió.

Adamari López anunció el fin de su relación sentimental con Toni Costa en mayo del año 2021. A la boricua no se le ha conocido un nuevo amor en todo este tiempo que ha transcurrido desde que está soltera, mientras que Costa ya tiene más de un año con Evelyn Beltrán, su nueva pareja.

