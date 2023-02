Erik ten Hag considera que el Manchester United podía golear al Barcelona: “Hubiésemos tenido que marcar cuatro goles”

Erik ten Hag, entrenador del Manchester United se mostró inconforme con el empate de su equipo frente al FC Barcelona por 2-2, en el partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Europa League y afirmó que sus dirigidos tuvieron la oportunidad “de marcar, por lo menos, cuatro goles”, pero la desaprovecharon

El entrenador neerlandés no se guardó nada en sus declaraciones post partido y criticó fuertemente el hecho de que sus jugadores no aprovecharan los ataques que generaron para, en su momento, ampliar la ventaja que tuvieron sobre el club azulgrana.

“Hay que rematar las oportunidades porque en un partido de estas características hemos generado muchas ocasiones. No me lo esperaba. Estoy un poco frustrado en este sentido”, expresó Ten Hag, quien confía en poder imponerse en esta serie cuando se enfrenten en el partido de vuelta en Old Trafford.

Asimismo, el entrenador del Manchester United quiso rescatar el lado bueno de este encuentro y reconoció que el 2-2 “es un resultado positivo y que está contento” por el hecho de haber sido “dominante” ante “el principal equipo de España”.

Por último, el extécnico del Ajax, manifestó su inconformidad con el árbitro del partido, sobre todo en la jugada donde Jules Koudé derribó a Marcus Rashford en un posible contra y no se pitó la que consideró como una clara falta.

“No sé si ha sido dentro o fuera del área. Pero, por lo menos, era tarjeta roja. Quizá se ha visto sobrepasado por la presión del estadio en un partido de alto nivel”, sentenció Ten Hag.

