Joan Laporta habla sobre los presuntos pagos del Barcelona a Enriquez Negreira: “No es casualidad que salgan estas informaciones ahora”

El FC Barcelona se encuentra inmerso en una verdadera polémica luego que los medios AS y SER Catalunya revelaron que el equipo le habría pagado una suma cercana a los $1,5 millones de dólares entre los años 2016 y 2018 a Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Ante este hecho, el actual presidente del club de fútbol, Joan Laporta, decidió hablar al respecto en una entrevista exclusiva para Barça TV para poder defender a la institución de las acusaciones en su contra y aclarar los verdaderos motivos de estas transferencias de dinero.

“Ante la noticia aparecida en la Cadena SER, decir que el Barcelona, en el pasado, había contratado servicios a un consultor externo para informes técnicos de jugadores de equipos de categorías inferiores del equipo español. Adicionalmente, ese consultor externo hacía asesoramiento arbitral. Muy normal en los grandes clubes. De hecho, ese asesoramiento a día de hoy está internalizado con toda normalidad dentro del área de fútbol”, expresó Laporta.

El presidente destacó que este nuevo ataque contra la institución ocurre en el mejor momento deportivo del equipo en los últimos años tras la salida de Lionel Messi.

“De verdad, la noticia pues sorprende, y no es casualidad que salga ahora. Y lo que puedo decir es que desde el Fútbol Club Barcelona, cualquier interpretación capciosa, tendenciosa y que insinúe cosas que no son, recibirá la respuesta proporcional y adecuada del club y por lo tanto nos reservamos todas las acciones que sean necesarias para defender la honorabilidad del club. Les digo a los culés. No es casualidad que salga ahora esta información en estos momentos en los que el Barça va bien”, añadió.

El FC Barcelona ya había emitido un comunicado oficial en el que explicaban el motivo detallado de cada uno de estos pagos y destacó que tomarán acciones legales contra aquellos organismos que deseen dañar la imagen del club.

“El FC Barcelona emprenderá acciones legales contra quien estropee la imagen del Club con posibles insinuaciones contrarias a la reputación de la entidad que se puedan producir a raíz de estas informaciones”, dijo el equipo en el comunicado.

