Karol G anuncia una nueva fecha en Puerto Rico tras dos conciertos agotados

Karol G anunció una nueva fecha en Puerto Rico. La colombiana informó a través de un video en sus redes sociales que habrá un tercer concierto en el estadio Hiram Bithorn el 12 de marzo.

Los conciertos pautados para el 10 y el 11 de marzo quedaron agotados hace meses, apenas horas después de que salieron a la venta las entradas.

“Esta mañana es una mañana especial porque tengo un anuncio especial para Puerto Rico. Como ustedes saben el 11 y 12 de marzo tengo el estadio Hiram Bithorn, que se hizo sold out super rapido y siempre la gente estuvo preguntando por una fecha más para que a todo el mundo la tocara con el nuevo álbum, la nueva música… me animé y vamos por una tercera y última fecha. De cora ojala no se lo pierdan porque ya ustedes saben”, indicó la cantante colombiana en el audiovisual publicado.

El nuevo álbum de la colombiana saldrá al mercado este 24 de febrero y lleva por nombre ‘Mañana será bonito’ Hace algunos días fue que ella reveló la fecha del lanzamiento y la portada de este que será su cuarto álbum de estudio.

Tras mostrar ‘la cara’ de su disco la intérprete de ‘Provenza’ recibió críticas por aparte de los internautas, pues muchos aseguraron que se copió de la portada del álbum ‘Un verano sin ti’ de Bad Bunny, debido a las caricaturas y colores vibrantes que ambos utilizaron.

“Kopia G intentando hacer un verano sin ti. Hahaha Por dios”, “Se parece a verano sin ti, que falta de originalidad”, “Copiando la publicidad a Bad Bunny jajajaja”, “Que copionaaa, se ORIGINAL! “Un verano sin ti” has de cuenta la portada de Bad Bunny”, “Similar a la última portada del disco de Bad Bunny”, “Mala mia pero te inspiraste en Bad Bunny de nuevo” y “Esto está dando versión chica de Bad Bunny”, le dijeron.

