Karol G sigue rompiendo récords: ‘la Bichota’ logra dos sold out en Puerto Rico

La cantante colombiana Karol G logró vender todas las entradas para dos conciertos en el mítico estadio Hiram Bithorn, en Puerto Rico. En una hora se vendieron las entradas para a primera función, la cual será el 11 de marzo del 2023, de acuerdo a lo que reseña el diario boricua’ El Nuevo Día’.

Tras estar todo vendido abrieron una nueva función que se realizará al día siguiente y en tan solo minutos también quedó agotada la función. La venta de entradas comenzó a las 10:00 am del miércoles.

Karol G acaba de estrenar un nuevo tema llamado ‘Gatubela’, el cual es una colaboración junto al cantante puertorriqueño Maldy y cuenta con un video muy sensual que ya tiene millones de visitas en Youtube.

Durante el último año Karol G ha viajado por muchos países y ciudades llevando su música a miles y miles de sus fanáticos, teniendo muchas de esas funciones agotadas en su totalidad. Aparte de sus conciertos en cientos de ciudades, Karol G se ha presentado en grandes festivales a nivel mundial.

Su participación en Coachella rompió muchos esquemas y fue muy importante para ella. “el momento en el que entendí que era una realidad. Que todos esos meses de trabajo estaban ahí representándonos y que ese primer momento en ese escenario no se iba a volver a repetir jamás así que traté de disfrutármelo infinito. Gracias equipo por hacer que esa oportunidad valiera la pena, que todos la disfrutaran y quedara para la historia y gracias a ustedes, que sin saberlo, me regalaron unos de los mejores momentos de mi vida. Me dejaron llenita de amor y desbordada en motivación. Para siempre BICHOTELLA”, dijo Karol G en su momento.

Meses después fue invitada por Tiesto a acompañarlo en Tomorrowland, uno de los festivales de música más populares del mundo y al que asisten personas de todos los países.

