Karol G afirma que todo “está bien” a pocos días del estreno de su nuevo álbum

La colombiana Karol G el pasado sábado por la noche compartió varias fotos en su cuenta principal de Instagram, al tiempo que escribió “está bien”, frase que le habría dedicado a sus fanáticos justo cuando inició la cuenta regresiva para el estreno de su nuevo álbum que saldrá el próximo 24 de febrero y que lleva por nombre “Mañana será bonito”.

En las imágenes la intérprete de ‘X si volvemos’ se ve bastante tranquila, mientras que luce un conjunto deportivo con dos colitas a los lados y unos lentes, al tiempo que de fondo hay una piscina. Sin embargo, parece estar solamente acompañada por el fotógrafo.

Además, hace pocos días compartió con sus más de 58 millones de seguidores de la aplicación de la camarita la portada de su disco. A su vez, más de 20 mil personas le dejaron algunos comentarios manifestando la emoción tras conocer la fecha de estreno.

A su vez, las reacciones en la publicación no se hicieron esperar, debido a que muchos fanáticos no perdieron la oportunidad para expresar que se sienten muy ansiosos por el hecho que conocen la fecha en la que saldrá el nuevo álbum. Sin embargo, no fue lo único que mencionaron, pues otros dijeron que era momento de aceptar su presunta relación con el cantante Feid, mientras que otros se encargaron de buscar algunas pistas de él en las fotos.

“Amo esas fotos y a ti, chao”, “Todos esperando el 24 de febrero”, “Necesito que saques el álbum ya”, “Ya activamos la cuenta regresiva para ‘Mañana será bonito'”, “Ya nos puedes confirmar tu relación con Feid? Por favor y gracias”, “Sube cositas todos los días, si?”, “Yo buscando alguna pista de Feid“, “Se puede ser tan preciosa? Pregúntale a Carolina”, “Tú eres todo lo que está bien en este mundo”, “Tú siempre vas a estar bien, sirena del Caribe”, “Yo viendo sus lentes quién tomó la foto”, “X si volvemos en repeat, esperando el álbum”, “La nena linda de Medellín”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

Te puede interesar:

· Karol G posa de manera sensual y presume sus voluptuosos pechos con un brasier rosa

· Karol G arrasa en las redes sociales con el adelanto de su canción con Romeo Santos

· Karol G y Romeo Santos muy sensuales cantan: “X si volvemos”