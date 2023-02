Anciana de Florida mató a tiros a presunto ladrón en plena madrugada

Una anciana de Florida mató a un intruso de un disparo luego de que intentara irrumpir en una casa ubicada en el condado de Putnam, informaron las autoridades.

A través de una publicación en Facebook, la Oficina del Sheriff del Condado de Putnam señaló que un hombre identificado como Reginald Best, de 64 años, murió a tiros luego de ingresar ilegalmente a la casa de una mujer de 67 años, completamente armado en la madrugada del miércoles.

La anciana dijo que escuchó temblar la manija de la puerta de su casa alrededor de las 3:00 a.m., y pensó que era su esposo que regresaba del trabajo, por lo que abrió la puerta sin inconveniente. Sin embargo, en ese momento fue Best quien irrumpió con un arma en la mano.

“La mujer que estaba armada con un arma de fuego le dijo a Best que abandonara la residencia varias veces”, precisó la policía. “La mujer le dijo a los agentes que Best levantó ambos brazos y vio que él tenía un arma de fuego en la mano. Temiendo por su vida, le disparó a Best una vez. Después del tiroteo, llamó al 911”.

La policía halló a Best, proveniente de Interlachen, Florida, en el suelo sangrando con una sola herida de bala, por lo que fue llevado al hospital, donde murió momentos después.

“Esta llamada de servicio es un ejemplo perfecto de por qué continúo apoyando y luchando a diario por los derechos de los residentes respetuosos de la ley a poseer armas de fuego”, declaró el sheriff del condado de Putnam, HD ‘Gator’ DeLoach, en un comunicado.

El oficial agregó que todos los propietarios de armas de fuego tienen la responsabilidad de mantenerse con un arma tanto por ellos mismos como por sus familias, tal como ocurrió con la mujer de 67 años.

“Si no hubiera sido por su previsión de armarse, el resultado podría haber sido mucho más grave. Es desafortunado que Best estuviera luchando con algunos problemas aparentemente profundos y representaba una amenaza mortal para la víctima y su familia”, expresó DeLoach, quien acotó que la mujer estaba también con su madre de 90 años, que está enferma con Alzheimer.

La víctima del hecho tenía “absolutamente el derecho a defenderse”, y su “acción decisiva detuvo la amenaza”, sentenció DeLoach.

Con información de Fox News

También te puede interesar:

• Hispano de Texas es condenado a 35 años de cárcel por matar a un inocente al que confundió con un ladrón

• Encuentran los restos de una joven 5 años después de su desaparición en Chicago

• Ladrón estrelló auto robado contra hogar en Nueva Jersey: dramático video