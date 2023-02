Adamari López lanza fuerte ‘indirecta’ y sus seguidores le dicen: “Qué lástima”

“No fuiste tú, fui yo quien te dejé”, baila Adamari López en el más reciente reel que publicó en su cuenta de Instagram y desató una ola de comentarios en referencia a su ex relación con Toni Costa, pues los internautas aseguran que la boricua no ha superado al padre de su hija.

López se separó de Costa hace casi dos años y de manera frecuente en las redes sociales le dicen que lanza ‘indirectas’ a este, y a su nueva novia Evelyn Beltrán, por lo que dice en sus videos.

En esta oportunidad le dijeron de todo. Estos son algunos de los comentarios que le dejaron a la presentadora de ‘Hoy Día’.

“Que lastima que después de tanto tiempo sigan las indirectas”, “Ya supéralo. Si es verdad fuiste tú la que lo dejaste muy bien, pero ya supéralo”, “Supéralo, deja de tanta tiradera. Habla algo que edifiqué. Ellos te ignoran”, “Ella no lo supera todavía y por eso le sigue tirando”, “Por favor, pasa esa página, enfócate en Dios y ponlo todo en sus manos”, “Es válido buscar ayuda para superar el pasado”, “No se cansa de lo mismo” y “Ay por favor, supéralo ya @adamarilopez tu ex está feliz y tú aunque hayas sido quien lo dejo a él sigues ardida, por qué????”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en esta oportunidad a la boricua.

Hace algunos días Adamari López habló sobre una de las ventajas de estar soltera. Lo hizo durante el programa que conduce en Telemundo luego de que su compañera Penelope Menchaca le preguntara si sigue durmiendo con su hija Alaïa.

“Ay sí, es que me fascina. Yo creo que esa es una de las más grandes ventajas, que estoy soltera y tengo tiempo de pasar y dedicarle a mi hija. También me lo dedico a mi que es una parte importante porque si yo no estoy bien ni ella ni nadie a mi alrededor va a estar bien, pero creo que ese tiempo que puedo compartir con ella lo estoy disfrutando mucho. No tengo a nadie que me diga ‘no, no puede dormir ahí’”, dijo ella.

