Carmen Villalobos abre su blazer para dejar poco a la imaginación y Frederik Oldenburg enloquece

La actriz Carmen Villalobos hace pocos días compartió una sesión de fotos que, sin duda, se robó la mirada de sus más de 21 millones de seguidores de la red social de la camarita, y es que posa de una manera bastante sensual en las tres postales que comparte, al tiempo que se puede apreciar que no lleva un brasier puesto.

A su vez, la colombiana a inicios de este 2023 hizo pública su relación con el conductor de Exatlón USA, Frederik Oldenburg, quien también se ha mostrado bastante enamorado en las redes sociales, y es que esta vez no fue la excepción, debido a que sigue gritando el amor que siente por su amada tras el más reciente comentario que dejó en la publicación, y es que escribió: “Por Dios que beeeeeellaaaaaaaaa mi vida !!! te amo !!! Radiante y sexy !!!”.

Los comentarios en la mencionada publicación no se hicieron esperar, debido a que más de dos mil personas se tomaron el tiempo de dedicarle algunos mensajes por el más reciente trabajo fotográfico que subió en la aplicación.

Sin embargo, no todas las expresiones se tornaron positivas, debido a que hubo un usuario que la criticó y considera que se ve bastante mayor posiblemente hasta para realizar este tipo de trabajos, y es que la actriz y presentadora de televisión tiene 39 años.

“Bellísima”, “La perfección hecha mujer y nadie puede decirme lo contrario”, “Ya se le notan los añitos, el tiempo no pasa en vano”, “Me recuerda cuando Méndez le cerraba el saco a la doctora”, “Eres una Diosa, sabías que te amamos en República Dominicana”, “¿Qué clase de Diosa eres?“, “Cosa preciosa, cosa bien hecha”, “Muchos éxitos para este 2023, te amamos hermosa”, “Sí a todo, menos al divorcio”, “Carmencita me hace dudar de mi sexualidad a veces me pregunto cómo que soy bi”, “Salir del colegio y ver estas hermosas fotos”, fueron algunos de los comentarios que se registraron en el post.

