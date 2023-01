Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg comparten su primer video juntos y les dicen que es un amor de “telenovela”

La colombiana Carmen Villalobos fue a mediados del año pasado cuando anunció en su perfil de Instagram que su matrimonio con Sebastián Caicedo había llegado a su fin. Sin embargo, empezando este 2023 se filtró un video donde a ella se le veía que estaba besando a un hombre, y es que se especulaba que podría ser Frederik Oldenburg, quien condujo el programa ‘Exatlón USA’.

Más adelante el venezolano visitó el programa ‘Hoy Día’ y las conductoras no perdieron la oportunidad de preguntarle por su vida amorosa, y es que fue en ese momento cuando respondió que sí tiene una relación con la también presentadora de televisión.

A su vez, los comentarios en la mencionada publicación no se hicieron esperar, y es que varios de los internautas aprovecharon para realizar la comparación con Sebastián tras ser considerado mucho más guapo que la actual pareja de Villalobos.

Además, algunos usuarios de la red social de la camarita llegaron a destacar que no es la primera vez que se registraría “una novela” de este tipo con Carmen, al tiempo que le aconsejaron que si se vuelve a casar debería hacerlo de una manera más discreta.

“No me gusta esa pareja, él no termina de gustarme para ella”, “Solo espero que sí se casan no vaya a armar el show que hizo con el primer matrimonio, que trate de ser más reservada”, “El exesposo se ve muy atractivo, muy varonil y simpático”, “Él se ve lindo, enamorado, los ojos le brillan. Solo lo aconsejo que en el amor no de el 100″, “Se repite la novela, ya para el mes de mayo viene otra”, “Ya no encuentran más qué hacer, todo absolutamente todo lo graban y con tantas cosas importantes”, “Amor de telenovela, rápido y fugaz”, “Sinceramente Sebastián es 3,000 veces más guapo. Cambiaste un Rolex por un Casio”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

