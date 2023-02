Carmen Villalobos compartió parte de su celebración de San Valentín y aseguran que le envió una “indirecta” a su ex

La actriz Carmen Villalobos tiene una relación amorosa con Frederik Oldenburg, hecho que se venía rumorando desde inicios del mes de enero. Sin embargo, no fue hasta el 17 de enero cuando el venezolano tomó la determinación de hacerlo público en el programa ‘Hoy Día’. Por ello, desde aquel entonces no han perdido la oportunidad de demostrar su amor a través de las redes sociales.

La colombiana hace poco decidió enviarle un mensaje a sus seguidores diciéndoles que: “Creo que mañana es el día de San Valentín, espero que lo celebren y que tengan con quien celebrarlo. Bueno, yo sí lo voy a celebrar”.

El programa de Telemundo aprovechó para colgar el video en la plataforma de la camarita, y es que los usuarios de la aplicación no se hicieron esperar porque las opiniones estuvieron divididas, al tiempo que destacaron que aparentemente habría sido una indirecta para su exesposo Sebastián Caicedo.

Los internautas no han perdido la oportunidad para manifestar lo que sienten sobre la relación amorosa que existe entre la colombiana y el venezolano, pues varios de ellos se han consultado cómo es que luego de una relación de más de 10 años sea posible amar a otra en pocos meses.

“¿Cómo hacen para amar y dejar de amar tan fácil?”, “No me digas, qué rápido se enamoran”, “Ella publicó su relación y la aplauden, pero su ex lo hace y lo andan criticando como si él no tuviese derecho”, “Se me hace que fue ella la que terminó la relación con su esposo”, “La que más fácil aman, mujeres tiempo al tiempo”, “Disfruten su amor con todo”, “Cada vez que dice algo es como una indirecta a su ex”, “Ni ella se lo cree”, “No sé cómo se pueden dejar y meterse en otra relación tan rápido”, “Que feo, él no me gusta para ella”, “Eso no es amor, se llama ilusión, ella todavía muere por Sebas”, “Fue una directa bien directa para su ex“, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

